ANKARA (İHA) - - Türk Ocakları 110'uncu yaşını kutladı

ANKARA - Türk Ocakları 110'uncu yaşını Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlediği program ile kutladı.

1912'de Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Emin Yurdakul ve Fuat Sabit Ağacık gibi dönemin önemli isimleri tarafından kurulan Türk Ocakları, 110'uncu yaşını Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlediği program ile kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Türk coğrafyasına ait müziklerin çalındığı programa Türk Ocakları Genel Başkan'ı Prof. Dr. Mehmet Öz katıldı.

"Türk Ocağı parti siyasetine asla katılmayacaktır"

Kutlama programında konuşan Öz, Türk Ocakları'nın kuruluş amacına değinerek, "Bizim ocağımızın nizamnamesinde ocağın amacı Türkleri bilim olarak, sosyal ve ekonomik açıdan düzeylerini yükseltmek ve Türk ırkının ve dilinin kemaline çalışmak. İşte amaç budur. Türk Ocağı'nın amacı dün de buydu bugün de bu ve yarın da bu olacaktır. Bu amaçla çeşitli mektepler ve benzeri yerler kurmak esastı. Türk Ocağı'nı kuranlar o zaman şu prensibi ortaya koydular; Türk Ocağı bu çabaları yürütürken milli bir vazifede kalacak, asla siyaset ile uğraşmayacak ve hiçbir zaman siyasi fırkalara katılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Şartlar değişiyor, devir değişiyor ancak bizim temel prensiplerimiz aynen devam etmekte"

Konuşmasının devamın Türk Ocakları'nın kuruş amacını bugün de vazife edindiklerini belirten Öz, "Türk Ocaklarının kurucu neslinin fikirleri, hareketleri ve hedefleri o zamanın şartlarında oluşmuştur. Şartlar değişiyor, devir değişiyor ancak bizim temel prensiplerimiz aynen devam etmektedir. Türk ocakları bugün de bir kültür eğitim ve toplum dayanışması ocağı olarak bu ocağı yaşatmaya çalışmaktadır" açıklamasında bulundu.

" Türkiye'nin bölücü teröre karşı verdiği mücadele son derece önemlidir"

Açılış konuşmasında politik değerlendirmelerde de bulunan Öz "Türkiye bugün bir yandan bir bütün olarak küresel egemenlik mücadelesinin meydan okumalarıyla öbür yandan bunun bir yansıması olarak ülkemizi çok yakından ilgilendiren ve düzensiz göç denilen sığınmacı problemiyle karşı karşıyadır. Azerbaycan'dan Libya'ya uzanan hatta önemli bir mücadele verilirken ki bu mücadele çok önemlidir. Özellikle Irak ve Suriye Türkmenli Bölgesi de dahil olmak üzere Türkiye'nin bölücü teröre karşı verdiği mücadele son derece önemlidir. Biz bunu taktir ediyoruz" diye konuştu.

"Kırım'ın işgaline karşı olduğumuz gibi bu girişimi de elbette ki tanımıyoruz"

Konuşmasının devamında Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Öz, Rusya'nın işgal girişimini tanımadıklarını belirterek, "Bugün Ukrayna'da Rusya'nın bir işgal girişimi devam etmektedir. Orada yaşayan Kırım Türkü kardeşlerimizin bu konuda hassasiyetleri hepimizin malumudur. Türkiye elbette bu haksız işgal girişimine karşıdır. Kırım'ın işgaline karşı olduğumuz gibi bu girişimi de elbette ki tanımıyoruz. Burada çok hassas bir nokta özellikle Batı Blok'u ve Amerika ile diğer blok arasındaki Rusya bir mücadele var. Dolayısıyla bunu sadece Rusya-Ukrayna meselesi olmadığını açıktır. Onun için Türkiye'nin burada takip ettiği dikkatli politika isabetlidir" ifadelerine yer verdi.