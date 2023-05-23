Türk Mutfağı Haftası İznik'te kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, İznik'te etkinlik düzenlendi.

Göl kenarındaki etkinlikte, coğrafi işaretli Müşküle iğne oyası ve İznik çinisi, yine coğrafi işaret süreci devam eden Derbent dokumaları eşliğinde yöresel lezzetlerin sunumları gerçekleştirildi.

Coğrafi işaretli İznik Müşküle üzümü yapraklarından sarılan yaprak sarmalar, Göllüce Mahallesi'nde yetişen enginarlar, İznikli kadınların yaptığı ekmek köftesi, nohutlu tepsi mantısı ve cevizli baklava etkinliğe gelenlere ikram edildi.

Etkinlikte ayrıca Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla İznik Belediyesi tarafından hazırlanan ve ilçede pişirilen yemeklerin tariflerinden oluşan "İznik Yemek Kültürü" kitabı tanıtıldı.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası"nın her yıl 21-27 Mayıs'ta kutlandığını aktardı.

Özer, bu haftanın bir gününü İznik ilçesinde bu eşsiz lezzetler ve görüntülerle kutladıklarını vurguladı.

İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, İznik Yemek Kültürü kitabının şehrin mutfak hafızasını bir nebze de olsa kayıt altına alma çabasıyla ortaya çıktığını anlattı.

Peşte, "Turizm iddiasında olan kadim bir şehirde evlerde neler pişiyor sorusunun cevabı bu kitabımızda. Bunun da bu anlamlı haftada tanıtımını sizlerle gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, İznik Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Ahmet Kaya, TKDK temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, davetlilere "İznik Yemek Kültürü" kitabı dağıtıldı.