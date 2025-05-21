Türk Mutfağı Haftası Dünyaya Tanıtılacak

Türk Mutfağı Haftası Dünyaya Tanıtılacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk mutfağının klasik yemeklerini tarihsel köklerine sadık kalarak dünyaya tanıtacağını açıkladı. Türk Mutfağı Haftası, bu yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde 'Türk Mutfağının Klasik Yemekleri' temasıyla kutlanacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türk mutfağının klasik yemeklerinin tarihsel köklerine sadık kalınarak dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin izleriyle zenginleşen ve Anadolu'nun bereketli topraklarında şekillenen Türk mutfağı, bir kez daha ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılacak. Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 2022 yılından bu yana her yıl eş zamanlı olarak yurt içinde ve yurt dışında kutlanan Türk Mutfağı Haftası, köklü mutfağımızın sağlıklı, atıksız ve sürdürülebilir yüzünü dünyayla buluşturacak. Bu yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında dördüncü kez kutlanacak olan hafta 'Türk Mutfağı'nın Klasik Yemekleri' temasıyla gerçekleştirilecek. Türk mutfağının geleneksel, sağlıklı, atıksız ve sürdürülebilir mirasını yansıtan 'Klasikler', mutfağımızın doğallığını, özgün pişirme ve saklama tekniklerini, lezzet zenginliğini ortaya koyan eşsiz örnekler olarak dikkat çekecek. Anadolu'nun yüzyıllık geleneklerinin izlerini taşıyan bu lezzetler hem mutfağımızın çeşitliliğini hem de evrensel değerini yansıtacak" denildi.

'KAPANIŞ ETKİNLĞİ KAPADOKYA'DA YAPILACAK'

Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin, "Uluslararası alanda adı bilinse de reçeteleri yeterince tanınmayan klasik yemeklerimiz, bu etkinliklerle tarihsel köklerine sadık kalınarak dünyaya tanıtılacak. Geleneksel tariflerin modern dünyada sürdürülebilir ve sağlıklı bir biçimde yaşatılabileceği bu kapsamda anlatılacak. Klasik yemeklerle kutlanacak olan Türk Mutfağı Haftası, geçmişten gelen kadim bilgilerin günümüzle nasıl buluştuğunu göstermesi açısından özel bir anlam taşıyacak. Yurt içindeki kutlamalarda da 81 ilin yerel mutfağını oluşturan temel reçeteler ve ürünler hazırlanarak renkli bir lezzet yelpazesi oluşturulacak. Aynı hafta içerisinde Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde de etkinlikler düzenlenecek. Türk mutfağının klasik yemeklerinden oluşan özel menüler, Türkiye'nin önde gelen şeflerinin katılımıyla hazırlanacak. Bu etkinlikler aracılığıyla farklı kültürler sofralarda buluşarak geleneksel Türk misafirperverliğinin samimiyeti ve eşsiz tatları dünyaya tanıtılacak. Her yıl farklı bir tema ile düzenlenen haftanın bu yılki kapanış etkinliği ise Kapadokya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Türk turizminin gözbebeği destinasyonlarından biri olan Kapadokya'da yapılacak" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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