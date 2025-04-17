Türk Kızılay, Aile Akademisi'ni Açtığı Programda Ailenin Önemine Vurgu Yaptı

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Bugünden itibaren ailenin önemini birbirimize çokça anlatmamız, birbirimizi desteklememiz, birbirimizin elini tutmamız lazım." dedi.

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Türk Kızılayın "Çevrim İçi Aile Akademisi"nin açılış programı gerçekleştirildi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın 157 yıllık geçmişiyle milletin iyilik, yardım, dayanışma eli olduğunu belirtti.

Türk Kızılayın toplumda yaşanan her türlü afet ve zorluklardan sonra yeniden ayağa kalkabilen dirençli bir toplum inşa etmeyi amaçladığını aktaran Yılmaz, "İşte bu dirençli toplumun inşası için bizler 2025'te eğitim seferberliği başlattık. Farklı alanlarda toplumun direncini arttırmak amacıyla 3 milyon kişiye eğitim vermeyi hedefliyoruz." dedi.

Yılmaz, afetlere direnç konusunda 1,5 milyon kişiye eğitim vereceklerini ifade ederek, "500 bin kişiye sağlıklı yaşama ve yaşlanma eğitimi, 500 bin kişiye ilk yardım eğitimi vereceğiz. 500 bin kişiye de bugün açılışını yaptığımız şekilde 2025 aile yılında 'Aile Akademisi' eğitim semineri adı altında eğitimler vereceğiz. Aile toplumsal direncin en önemli parçası." ifadelerini kullandı.

"Güçlü aile yapısı toplumu güçlü hale getiriyor"

Türkiye'nin en büyük gücünün aile olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Türkiye güçlü bir ülke çünkü genç bir nüfusu var, güçlü bir aile yapısı var. Güçlü aile yapısı toplumu güçlü hale getiriyor." diye konuştu.

Yılmaz, evlilik kurumunun önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Gençler evlenmiyor ya da geç evleniyor. Evlendikten sonra çocuk sahibi olmayı kendilerine şans, fırsat, hayal değil bir zorluk olarak görüyor. Aile Yılı ilan edilmesinin ana sebebi bu. Bugünden itibaren ailenin önemini birbirimize çokça anlatmamız, birbirimizi desteklememiz, birbirimizin elini tutmamız lazım."

"Tahammül ailenin sürdürülmesindeki en önemli kavram"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da yaptığı konuşmada, ailenin toplumun geleceği açısından önemli olduğunu belirtti.

Ünüvar, "Bir cep telefonu insanları dünyanın diğer ucuyla buluşturuyor ancak yanı başımızdaki çocuklarımızla, torunlarımızla, ailemizin göz bebeği bireyleriyle aramıza ciddi mesafeler koyabiliyor. İşte o imkan gerçekten bizim için büyük olabiliyor ve aile kavramını zedeleyebilen bir noktaya gelebiliyor." dedi.

Geçmişte, TBMM'de Uyuşturucu ile Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptığını anımsatan Ünüvar, şunları söyledi:

"Uyuşturucuya doğru yol olan gençlerimizin pek çoğunun aile problemlerinin olduğunu, ya bölünmüş, parçalanmış ya da ilgisiz ailesinin olduğunu gördüm. Aile bizim sadece geleceğimizin değil bugünümüzün de teminatı. Onun için aileyi gözümüz gibi korumamız, kollamamız gerekiyor. Maalesef insanların birbirine olan tahammülünün çok azaldığını da görüyoruz. Halbuki tahammül ailenin sürdürülmesindeki en önemli kavram."