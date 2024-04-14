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Türk Halk Müziği Sanatçısı Şakir Öner Günhan'ın Cenazesi Toprağa Verildi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Şakir Öner Günhan'ın cenazesi toprağa verildi.

İlçedeki özel bir hastanede kanser tedavisi gören ve 82 yaşında yaşamını yitiren Günhan için Bitez Mahallesi'ndeki Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde tören düzenlendi. Günhan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, sanatçının ailesi, yakınları, sevenleri, bazı sanatçılar ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze törenine katılan müzisyen Bora Gencer, Günhan'ın bugün doğum günü olduğunu ve acı haberle sarsıldıklarını söyledi.

Son iki üç senede bazı yakınlarını kaybettiğini ve geçen ay da oyuncu Bahar Öztan'ın vefat ettiğini anlatan Gencer, "Şimdi de Şakir ağabeyimizi uğurluyoruz. Hep güler yüzü ile onu hatırlayacağız. Çok değerli bir şahsiyetti. Allah rahmet eylesin. Bu dünyadan yavaş yavaş gidiyoruz. Hiçbirimiz kalıcı değiliz." diye konuştu.

Türk Halk Müziği sanatçısı Rıfat Kurt da önemli bir ismi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Merhum sanatçının oğlu Ozan Günhan ise kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Babamın hastalığı sürecinde bizimle beraber olan tüm dostlarımıza, yakınlarımıza ve babamı sevenlere, herkese teşekkür ediyorum. Bu süreci bizim için hem çok kolaylaştırdılar hem de her daim yalnız olmadığımızı hissettirdiler."

Eski TRT Genel Müdürlerinden Yücel Yener de Şakir Öner Günhan ile birlikte çalıştıklarını, kardeşi gibi sevdiği yakın dostunu kaybettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Bodrum Muğla Bitez Kültür Sanat Güncel Haberler

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