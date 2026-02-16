Kahtalı Mıçe Adıyaman'da anıldı

ADIYAMAN'da ' Kahtalı Mıçe ' olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı (74), düzenlenen program ile anıldı.

' Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Mustafa Kahtalı', ince bağırsak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde geçen yıl şubat ayında yaşamını yitirdi. 17 yaşında türkü söylemeye başlayan, 1986 yılında 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakalayan, 57 yıllık sanat yaşamına 19 albüm sığdıran Kahtalı'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi. Programa; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta İlçe Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahtalı Mıçe'nin ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

'ONUN SESİ, BU TOPRAKLARIN SESİYDİ'

Programda konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, merhum sanatçının hastalığı döneminde kaleme aldığı şiiri okudı. Hallaç, "Onun sesi, bu toprakların sesiydi. Türkülerinde memleket vardı, hasret vardı, sevda vardı. Geride bıraktığı eserler ve gönüllerdeki yeri hiçbir zaman unutulmayacak. Bir kez daha merhum sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyor, mekanının cennet olmasını temenni ediyorum. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.