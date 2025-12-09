Haberler

Türk sanatçı Bayramoğulları Kolombiya'da Uluslararası Flüt Seminerine katıldı

Türk sanatçı Bayramoğulları Kolombiya'da Uluslararası Flüt Seminerine katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları, Kolombiya'daki Uluslararası Flüt Semineri'nde dersler vererek, Türk müziğini tanıttı ve önemli bir jüri üyesi olarak kayıtlara geçti.

Kolombiya'da bir üniversite tarafından düzenlenen Uluslararası Flüt Seminerine Türkiye'yi temsilen Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları katıldı.

Kolombiya'nın prestijli üniversitelerinden Pamplona Üniversitesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Flüt Seminerine katılan Bayramoğulları, genç Kolombiyalı flütçülere ustalık sınıfı dersleri verdi.

Bayramoğulları, festival kapsamında düzenlenen yarışmada jüri üyeliği yapmanın yanı sıra, 10 yıllık uluslararası festivalde yer alan ilk Türk sanatçı olarak kayıtlara geçti.

Sanatçı Bayramoğulları, bu süre zarfında Türk bestecilerin eserleri ile kendisine ithaf edilen çalışmaların Kolombiya prömiyerlerini gerçekleştirdi.

Sanatçının gerçekleştirdiği konser ve etkinlikler büyük hayranlık ve ilgi toplarken, gelecek yıl yeniden uluslararası festivale katılması için davet alan sanatçı yurda büyük bir mutluluk ve gururla döndü.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Kültür Sanat
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray camiasını ayağa kaldıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
title