Türk sanatçı Bayramoğulları Kolombiya'da Uluslararası Flüt Seminerine katıldı

Kolombiya'da bir üniversite tarafından düzenlenen Uluslararası Flüt Seminerine Türkiye'yi temsilen Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları katıldı.

Kolombiya'nın prestijli üniversitelerinden Pamplona Üniversitesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Flüt Seminerine katılan Bayramoğulları, genç Kolombiyalı flütçülere ustalık sınıfı dersleri verdi.

Bayramoğulları, festival kapsamında düzenlenen yarışmada jüri üyeliği yapmanın yanı sıra, 10 yıllık uluslararası festivalde yer alan ilk Türk sanatçı olarak kayıtlara geçti.

Sanatçı Bayramoğulları, bu süre zarfında Türk bestecilerin eserleri ile kendisine ithaf edilen çalışmaların Kolombiya prömiyerlerini gerçekleştirdi.

Sanatçının gerçekleştirdiği konser ve etkinlikler büyük hayranlık ve ilgi toplarken, gelecek yıl yeniden uluslararası festivale katılması için davet alan sanatçı yurda büyük bir mutluluk ve gururla döndü.