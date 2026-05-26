Türk sineması, Kırgız seyirci ile buluşacak

TÜRKİYE- Kırgızistan Türk Film Günleri, 10'uncu yılında Türk sinemasını Bişkek'te Kırgız halkıyla buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığı'nın destekleriyle; Kırgızistan Sinematografi Departmanı, Bişkek Büyükelçiliği ve Yerli Düşünce Derneği iş birliğinde düzenlenen, 'Türkiye-Kırgızistan Türk Film Günleri', bu yıl 10'uncu kez Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gerçekleştirilecek. Türkiye ile Kırgızistan arasında kültürel ve sanatsal köprü vazifesi gören organizasyon, 3-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Türk sinemasının seçkin yapımlarını Kırgız sinemaseverlerle buluşturacak.

ÜCRETSİZ GÖSTERİMLER DÜZENLENECEK

Festival kapsamında gerçekleştirilecek tüm film gösterimleri, 5 gün boyunca Kırgız halkının katılımına ücretsiz olarak açık olacak. Gösterimlerin yanı sıra üniversite söyleşileri, yapımcı ve yönetmen buluşmaları, kültürel geziler ve sektörel etkinliklerle sinema alanındaki uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Festivalin açılış galası, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in katılımıyla, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü Bişkek'in önemli kültür merkezlerinden Alaa-Too Sineması'nda gerçekleştirilecek. Açılış filmi olarak 'Mutluyuz Mu' izleyiciyle buluşacak. Gala gecesine filmin başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, yapımcısı Hasan Koray Şahin ve senarist-yönetmeni Murat Emre Kaman da katılarak izleyicilerle bir araya gelecek.

Galada ayrıca, 'Bak Postacı Geliyor' filminin başrol oyuncusu Deniz Barut ile yönetmeni Yüksel Aksu, 'Bir Adam Yaratmak' filminin yönetmeni Murat Çeri, 'Kanto' filminin yönetmeni Ensar Aksoy'un yanı sıra çok sayıda yapımcı, yönetmen, oyuncu ve sinema sektörü temsilcisi de yer alacak. Festival kapsamında; 'Mutluyuz Mu', 'Bak Postacı Geliyor', 'Bir Adam Yaratmak', 'Kanto', 'Efesin Sırrı' isimli filmler, Bişkek'te gerçekleştirilecek ücretsiz gösterimlerle Kırgız sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı