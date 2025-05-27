Türk Dünyası'nın Kültürel Zenginlikleri Sivas'ta Sergilendi

Türk Dünyası'nın kültürel zenginlikleri, Sivas'ta sahnelendi

SİVAS - Sivas'ta düzenlenen "Türk Dünyası Yöresel Müziği ve Dans Gecesi", farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin kültürel zenginliklerini sergilediği renkli anlara sahne oldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türk Dünyası Akraba Toplulukları Öğrenci Kulübü tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle organize edilen 'Türk Dünyası Yöresel Müziği ve Dans Gecesi', Binali Yıldırım Kız Öğrenci Yurdu Kampüsü'nde bulunan Aşık Ruhsati Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede çeşitli ülkelerin dansları, şiirleri, gösterileri ve dinletileri yapıldı. Programın sonunda koro eşliğinde Turan Marşı söylendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, izleyiciler coşku dolu anlar yaşadı.

"Türk milletlerinin dansları ve gösterileri beni çok heyecanlandırdı"

Etkinlikle ilgili duygularını paylaşan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Aruzu Hamrah,"Türk Dünyası Topluluğu ile alakalı bugün bir programımız vardı. Dünyadaki Türk milletlerinin dansları ve gösterileri oldu. Program başladığında çok heyecanlandım. Daha önce böyle bir programa hiç katılmamıştım. Bu programın tekrarlanmasını da isterim" şeklinde konuştu.

"Herkes ve her şey çok güzel bir şekilde hazırlanmıştı"

Üniversite öğrencisi Mehmet Duman, "Program çok güzeldi, çok beğendim. Türk Dünyası'ndan gelen kardeşlerimiz yöresel danslarını yaptılar. Ben de Kazakistanlı arkadaşımla beraber gırtlak müziği eşliğinde Er-Turan şarkısını okudum. Program çok güzeldi, çok heyecanlandım. Programdan çok memnun kaldım. Herkes ve her şey çok güzel bir şekilde hazırlanmıştı" dedi.