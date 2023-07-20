Türk Dil Kurumu, sözlüğe eklediği 'Türkiyeli' kelimesini gelen tepkiler sonucu saatler sonra kaldırdı

Türk Dil Kurumu, bugün yaptığı yazım düzenlemelerinin yanı sıra sözlüğe "Türkiyeli" kelimesini de ekledi. Ancak, sosyal medyada gelen tepkiler sonucunda "Türkiyeli" kelimesi saatler sonra kaldırıldı. TDK tarafından yapılan açıklamada konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

TDK tarafından sözlüğe eklenen "Türkiyeli" kelimesi, sosyal medyada gelen tepkiler sonrasında kaldırıldı. TDK tarafından yapılan açıklamada "Hazırlık, güncelleme ve yayımlanma sürecinde mevcut yönetimin yer almadığı sözlükle ilgili basında ve sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.

"TÜRKİYELİ" KELİMESİ EKLENDİ

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Düzenlemelerin yanı sıra sözlüğe "Türkiyeli" kelimesini de eklendi.

BİRKAÇ SAAT SONRA KALDIRILDI

"Türkiyeli" sözcüğü, internet sitesindeki sözlük bünyesinde yalnızca birkaç saat varlığını gösterdi. TDK, tepkilerin ardından hem sözcüğü hem de tanımı sözlükten kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

TDK tarafından yapılan açıklama, "Güncel Türkçe Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu üyeleri ve uzmanları tarafından 2019 yılında güncelleme çalışmalarına başlanan Türkçe Sözlük mevcut hâliyle 2023 yılında kullanıma sunulmuştur. Hazırlık, güncelleme ve yayımlanma sürecinde mevcut yönetimin yer almadığı sözlükle ilgili basında ve sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında en kısa zamanda Kurumumuz tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.