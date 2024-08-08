Turistik Tatvan Treni ile Bitlis'e Gelenler Tarihi ve Doğal Güzellikleri Gezdi

İkinci seferini yapan "Turistik Tatvan Treni" ile Bitlis'e gelenler, kent merkezi ve ilçelerdeki tarihi mekanlar ile doğal güzelliklerin bulunduğu alanları gezdi.

İl merkezinde Dere Üstü Islah Projesi kapsamında restore edilen köprüler ile tarihi mekanları gezen ziyaretçiler, görevlilerce bilgilendirildi.

Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden kalabalık, ardından Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nü gezdi.

"Gerçekten gezilmesi, görülmesi gereken yerler"

Turistik Tatvan Treni ile kente gelen Berfin Nurdar, AA muhabirine, çok güzel karşılandıklarını söyledi.

Nurdan, "Burada çok güzel yerleri gezdik. Bitlis merkezden sonra Nemrut Krater Gölü'ne geldik. Gerçekten gezilmesi, görülmesi gereken yerler. Geziden memnunuz." dedi.

Geceyi Ahlat'ta geçirdiğini belirten Yağmur Borazan da "Bitlis merkezi daha çok tarihi yapıların olduğu bir yerdi ve yemekleri çok güzeldi. Şimdi de Nemrut Krater Gölü'ndeyiz. Burası da çok güzel. Hava çok sıcak ama iyi ki de geldik." diye konuştu.

"Bitlis, bizim için güzel hatıralarla kalacak"

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Mehmet Akif Kalkan da Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü törenine katıldığını söyledi.

Vali Erol Karaömeroğlu ile Bitlis halkının kendilerini oldukça misafirperver karşıladığını anlatan Kalkan, şunları kaydetti:

"Sokakta gördüğümüz insanlar bize 'Açsanız gidip yemek yiyelim.' teklifinde bulundu. İstanbul'dan ve kalabalık şehirlerden gelmiş kişiler olarak bizi oldukça mutlu etti. Nemrut Krater Gölü'ne çıktık. Orası da doğa harikasıydı. Kocaman dağın ortasında göller vardı. Orada sevimli ayılar da vardı. Medyada karşılaşıyorduk ama onları da görme fırsatımız oldu. Bitlis, bizim için güzel hatıralarla kalacak."