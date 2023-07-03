Turgutlu Belediyesi Müze Sohbetleri'nde Cevdet Öktem Anılacak

Turgutlu Belediyesi'nin geçen yıl yaşama geçirdiği kültürel etkinliği Müze Sohbetleri'nin bu haftaki programında kentin eski belediye başkanlarından Cevdet Öktem anılacak.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan Turgutlu Kent Müzesi tarafından düzenlenen Müze Sohbetleri'nin bu haftaki konusu 'Eski Belediye Başkanlarımızdan Cevdet Öktem' olarak belirlendi. Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla'nın sunacağı etkinlikte, dönem fotoğrafları eşliğinde Cevdet Öktem'in belediye başkanlığı dönemindeki çalışmaları ve özgeçmişi ele alınacak. Etkinlik, 5 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.15'te Turgutlu Kent Müzesi'nin bahçesinde yapılacak.

Kültürel etkinliklerdeki devamlılığın önemli olduğunu belirten Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Müze Sohbetleri'nin bu hafta yirminci etkinliğini gerçekleştireceğiz. Bu haftaki programımızda ilçemizin en önemli belediye başkanlarından birisi olan Cevdet Öktem konu edilecek. 1934'ten 1955'e kadar aralıklarla 15 yıla yakın belediye başkanlığı görevini sürdüren merhumu bu programla yad etmiş olacağız. Konuya ilgili olan tüm hemşehrilerimi çarşamba akşamı saat 21.15'te Kent Müzemize davet ediyorum" dedi.