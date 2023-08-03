Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 19. Düzgün Baba İnanç ve Kültür etkinliği düzenlendi

Nazımiye Belediyesi, Düzgün Baba Cemevi Derneği ve bazı derneklerin işbirliğiyle ilçede düzenlenen etkinlikte, misafirler karşılandı, Düzgün Baba Dağı ziyaret edildi ve çeşitli panellerin yanı sıra Moğollar, Erdal Erzincan, Aydın Yağan, Sasa Serap ve Hüseyin Korkankormaz konser verdi.