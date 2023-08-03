Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 19. Düzgün Baba İnanç ve Kültür etkinliği düzenlendi
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Nazımiye Belediyesi, Düzgün Baba Cemevi Derneği ve bazı derneklerin işbirliğiyle ilçede düzenlenen etkinlikte, misafirler karşılandı, Düzgün Baba Dağı ziyaret edildi ve çeşitli panellerin yanı sıra Moğollar, Erdal Erzincan, Aydın Yağan, Sasa Serap ve Hüseyin Korkankormaz konser verdi.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, 19. Düzgün Baba İnanç ve Kültür etkinliği düzenlendi.
Nazımiye Belediyesi, Düzgün Baba Cemevi Derneği ve bazı derneklerin işbirliğiyle ilçede etkinlik organize edildi.
İlçeye gelen misafirlerin karşılanmasıyla başlayan program, Düzgün Baba Dağı'nın ziyaret edilmesiyle devam etti.
Çeşitli panellerin yapıldığı etkinlik, Moğollar, Erdal Erzincan, Aydın Yağan, Sasa Serap ve Hüseyin Korkankormaz'ın konser vermesiyle sona erdi.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat