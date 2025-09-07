Tunceli'de 'Bir Anadolu Şenliği' Etkinliği ve Ferhat Göçer Konseri

Tunceli'de düzenlenen "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında şarkıcı Ferhat Göçer konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Mameki Park'ta organize edilen şenlik devam ediyor.

Etkinlikte sahneye çıkan şarkıcı Ferhat Göçer seslendirdiği şarkılarıyla dinleyicilere güzel anlar yaşattı.

Konsere gelenler de Göçer'in şarkılarına eşlik edip eğlendi.

Sanatçılar Mehmet Süleyman Oduncu, Serap Sütşurup, Merve Öztürk Sezik, Veysel Özer ve Murat Belet de 11 Eylül'e kadar devam edecek şenlikte sahne alacak.