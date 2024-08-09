TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" Sakarya'da yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinleri takviminde yer alan Millet Bahçesi Yaz Festivali'nin başlangıcı olan konserde, sanatçılar Gürsoy Babaoğlu, Şerife Hatun, Mustafa Arı, Merve Kayacan, Alp Arslan, Esra İçöz, Ayşe Eren ve Fuat Karayavuz yer aldı.

Şef Mustafa Acar'ın yönettiği konsere yoğun ilgi gösteren Sakaryalılar, sanat müziği ve türkülere eşlik etti.

TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'de canlı olarak yayınlanan konsere TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz ve sanatseverler katıldı.