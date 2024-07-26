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TRT Sanatçıları Şehir Konserleri Ordu'da yapıldı

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TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin altıncısı Ordu'da yapıldı. Konserde, şef Mustafa Acar yönetiminde birçok sanatçı sahne aldı ve türkülere eşlik eden sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin altıncısı Ordu'da yapıldı.

Altınordu ilçesindeki Atatürk Parkı'nda organize edilen konserde, şef Mustafa Acar yönetiminde Ethem Kaya, Seda Gökkadar, Dünya Tekin, Nusret Yılmaz, Ahmet Tuzlu, Dilek Özkan Emiroğlu, Özlem Üngör ve Ali Suat Erdil sahne aldı.

TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'den de canlı yayımlanan konsere ilgi gösteren sanatseverler, türkülere eşlik etti.

Vali Muammer Erol, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise TRT'nin Ordu'ya bu akşam bütün güzellikleri yaşattığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Mustafa Acar Ordu Trt Kültür Sanat Güncel Haberler

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