TRT Ortak Yapımı 'Kanto' Filminden Ödül

TRT ortak yapımı 'Kanto' filmi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen 29. Saraybosna Film Festivali'nden 'Cinelink Impact Ödülü' ile ayrıldı. Yönetmen Ensar Altay'ın yaşlı bir kadının kayboluşunu anlattığı film, festivalde büyük beğeni topladı.

TRT ortak yapımı "Kanto" filmi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da devam eden 29. Saraybosna Film Festivali'nden (SFF) ödülle ayrıldı.

Yönetmen Ensar Altay'ın, bir gece ansızın kaybolan fakat kaybolduğunu kimsenin fark etmediği yaşlı bir kadının hikayesini anlattığı "Kanto" filmi, festival kapsamında "Cinelink Impact Ödülü"ne layık görüldü.

Kurgu aşamasında olan "Kanto" filmi, SFF'nin "Cinelink Work in Progress" (Cinelink Devam eden Çalışmalar) kısmında gösterildi.

Festival bu akşam sona eriyor

11 Ağustos'ta başlayan SFF, bu akşam düzenlenecek kapanış ve ödül töreninin ardından sona erecek. SFF'de uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 49 film, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülünü alabilmek için yarışıyor.

Bu arada, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan "Mevlana Celaleddin-i Rumi" dizisinin dünya prömiyeri de SFF'de gerçekleştirilirken, Rumi dizisinin başrol oyuncuları Bülent İnal ve Kaan Yıldırım, büyük beğeni topladı.

70 ülkeden 230'dan fazla film

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşın olumsuzluklarını gidermek, kültür ve sanatın merkezi olma hedefiyle organize edilmeye başlanan festival kapsamında 70 ülkeden 230'dan fazla film de sinemaseverlerle buluştu.

SFF'ye bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.