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Erzurum'da türkü dolu gece

Erzurum'da türkü dolu gece
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TRT Erzurum Müdürlüğü bünyesindeki Türk Halk Müziği Çocuk Korosu, bir yıllık çalışmalarının ardından düzenlediği yıl sonu konserinde büyük beğeni topladı. Minik sanatçılar Anadolu ezgilerini seslendirirken, konuk sanatçı Ahmet Tuzlu da geceye renk kattı.

TRT Erzurum Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Halk Müziği (THM) Çocuk Korosu, bir yıl boyunca sürdürdükleri yoğun ve özverili çalışmaların meyvesini muhteşem bir yıl sonu konseriyle topladı. Dinleyicilerden tam not alan konserde, minik sanatçılar performanslarıyla büyük alkış aldı.

Şef Yasemin Deniz Akköse ve Repetitör Oğuzhan Şafak Kurt eğitmenliğinde hazırlanan koro, Anadolu'nun köklü ezgilerini büyük bir başarıyla seslendirdi.

Konserin açılış konuşmasını yapan TRT Erzurum Bölge Müdürü Ayça Alemdar, kültür ve sanatın gelecek nesillere aktarılmasında bu tür etkinliklerin önemine değindi. Alemdar, büyük bir fedakarlık göstererek çocuklarını koro çalışmalarına gönderen ve onlara destek olan ailelere teşekkür etti.

Minik yüreklerin muhteşem sesleri ve yüksek sahne performanslarıyla izleyenleri büyülediği gecenin sürprizi ise konuk sanatçı oldu. Çocuk korosunun ardından sahne alan, Kerkük türkülerinin unutulmaz ismi ve TRT Ankara Radyosu THM Ses Sanatçısı Ahmet Tuzlu, güçlü sesi ve geniş repertuvarı ile salondakilere unutulmaz dakikalar yaşattı.

Büyük bir coşkuyla tamamlanan konser programı, izleyicilerden tam not aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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