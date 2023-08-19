TRT Diyanet Çocuk, Van Özalp'taki evlerde çocuklarla buluşuyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde "Kalplere Yolculuk" temasıyla Diyanet Çocuk, Van Özalp'taki tüm evlerde çocuklarla buluşuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde "Kalplere Yolculuk" temasıyla Diyanet Çocuk, Van Özalp'taki tüm evlerde çocuklarla buluşuyor.

Van'ın Özalp ilçesinde uydu ve TV anten sistemleri ustası Cahit Can, "TRT Diyanet Çocuk" kanalının Özalp'ta tüm evlerde çocuklarla buluşması için harekete geçti. Can, "İslam'ı, güzel ahlakı, iyiliği, doğruluğu çocuklara çizgi filmlerle anlatacak bir kanal kurulduğunu duyunca işim gereği gönüllü olarak bu kanalı ilçemizdeki evlere kurmam gerekir diye düşündüm, bizim görevimiz de bu. Çocukların mutluluğunu görmek alacağımız en güzel karşılık. Böylesi bir hizmetten ötürü devletimize, büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Özalp İlçe Müftüsü Sedat Şentürk, din ve değerler konusunda eğitici yayınlar yapan "TRT Diyanet Çocuk" kanalının ilçe genelinde yayılmasında gönüllü olarak görev üstlenen Cahit Can'a İlçe Müftülüğü adına teşekkür belgesi takdim etti. - VAN