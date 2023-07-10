TRT destekli film Karlovy Vary Film Festivali'nde ödüller kazandı

Çekya'da düzenlenen Karlovy Vary Film Festivali'nde TRT destekli 'Blaga's Lessons' filmi, en iyi film ödülü dahil olmak üzere toplam 3 ödül kazandı. Film, Bulgaristan'daki sosyal durumu konu alıyor.

Çekya'da bu yıl 30 Haziran ile 8 Temmuz arasında düzenlenen Karlovy Vary Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT destekli "Blaga's Lessons", dünya prömiyerini yaptığı 57. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde en iyi filme verilen "Crystal Globe (Kristal Küre)" başta olmak üzere toplam 3 ödül kazandı.

Bulgar yönetmen Stephan Komandarev'in yönettiği yapım, "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü" ve "Ekümenik Jüri Ödülü"ne değer görüldü.

Film, geçen yıl Saraybosna Film Festivali'nin endüstri bölümü Cinelink'te kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı Work in Progress kategorisinde de "TRT Ödülü" kazanmıştı.

70 yaşındaki eski bir öğretmen olan Blaga'nın, telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılması ve kocasının mezarı için biriktirdiği parayı kaybetmesini anlatan film, komünizm sonrası Bulgaristan'daki sosyal duruma dair tespitler sunuyor.

Festivalin endüstri bölümünde 2 ayrı "TRT Ödülü" verildi

TRT'nin dünyanın prestijli film festivallerinden Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali ile 2021 yılında başlattığı işbirliği bu yıl da devam etti.

Festivalin endüstri bölümü olan Eastern Promises'ta kurgu aşamasındaki filmlerin yarıştığı 2 ayrı kategoride "TRT Ödülü" verildi.

Ortak yapım marketlerinden biri olan Eastern Promises'ta kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı "Work in Progress" yarışmasında "TRT Ödülü" Litvanyalı yönetmen Egle Vertelyte'nin yönettiği yemek üzerine bir komedi filmi "Tasty"nin oldu.

Filmde, küçük bir kantinde yemek yapan yakın arkadaşlar Ona ve Saule'nin televizyondaki bir yemek yarışmasına katıldıktan sonra başlarından geçenler, sosyal medyanın yarattığı illüzyon, insanlar arası rekabet ve bütün bu sahtelikler arasındaki gerçek dostluk anlatılıyor.

Post prodüksiyon ve dağıtım aşamasındaki projelerin yarıştığı "First Cut +" kategorisinde ise "TRT Ödülü", 23 yaşındaki Kanadalı yönetmen Harley Chamandy'nin ilk filmi "Allen Sunshine"a gitti.

Film, ünlü şarkıcı olan karısının ölümünden sonra büyük bir yasa boğulan ve ıssız bir göl kenarındaki evinde inzivaya çekilen müzik yapımcısı Allen Sunshine'ın hikayesine odaklanıyor.

Festivalde ayrıca uluslararası alanda önemli sinemacıların filmlerine yer verilen "Ufuklar" (Horizons) bölümünde ise dünya prömiyerlerini geçen mayıs ayında düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma Bölümü'nde yapan TRT ortak yapımları "La Chimera", "Club Zero" ve "Kuru Otlar Üstüne" filmleri gösterildi.