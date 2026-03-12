Haberler

2. Malta Bienali'nde "Troya Pavyonu" sergisi izleyiciyle buluştu

Güncelleme:
Çanakkale Bienali tarafından düzenlenen 'Troya Pavyonu' sergisi, 2. Malta Bienali çerçevesinde Old Armoury Birgu'da sanatseverlerle buluştu. Sergide Troya'nın kültürel mirası çağdaş sanatla ele alınıyor.

Çanakkale Bienali tarafından hayata geçirilen "Troya Pavyonu" sergisi, 2. Malta Bienali'nin resmi programı kapsamında, Old Armoury Birgu'da uluslararası izleyiciyle buluşuyor.

Bienal düzenleme komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi ve Troya Kazıları işbirliğiyle gerçekleştirilen "Troya Pavyonu"nun küratörlüğünü Deniz Erbaş'ın üstlendi.

Sergide farklı sanatçıların eserleriyle Troya'nın çok katmanlı kültürel mirası çağdaş sanat üzerinden ele alınıyor.

Malta'da gerçekleştirilen sergi açılışına Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez ile Malta Büyükelçisi Barkın Kayaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Esirgemez, Kayaoğlu'na Çanakkale seramiği hediye etti.

