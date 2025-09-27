Troya'da Bulunan Altın Broş, Schliemann'dan Sonra En Önemli Buluntu

'SCHLIEMANN'DAN SONRA TROYA'DA BULUNAN EN ÖNEMLİ BULUNTU'

Troya Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı ve ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Körpe, buluntularla ilgili bilgi vererek, "Yaklaşık 160 yıldan bu yana devam eden Troya kazılarının en önemli buluntularından biri bu sene 2025 yılı kazılarında ele geçirildi. Bu sene '6M' sarayının önündeki dolguda yapılan çalışmalarda 1 adet altın broş, yeşim taşı ve çeşitli kemik aletler ortaya çıkarıldı. Özellikle bulunan bu altın broş, iğne, örneklerini Schliemann'ın 19'uncu yüzyılda yaptığı kazılarda bulduğu ve 'Troya Hazinesi' olarak bilinen hazine buluntularından birine çok fazla benzemesi bu eserin Schliemann'dan sonra Troya'da bulunan en önemli buluntu olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

Schliemann'ın bulduğu Troya Hazinesi içerisindeki altınların uzun yıllar boyunca gerçekliğinin tartışıldığını ama daha sonra yapılan çalışmalarda bu altınların Çanakkale bölgesindeki madenlerde çıkarılan altınlardan yapıldığının anlaşıldığını belirten Prof. Dr. Körpe, "Bu seneki kazılarda bulunan bu broş, bu eserler içerisindeki eserler kadar kaliteli ve artistik bir yapıya, dokunuşa sahip. Ayrıca bu hazinenin gerçekten Troya'da yapılmış olduğunu gösteriyor. Diğer bulunan yeşim taşı ise Troya'ya yaklaşık binlerce kilometre doğudan, Çin'den, Afganistan'dan gelmiş bir taş. Bu da Troya'nın dünyanın Tunç çağlarında önemli bir ticaret merkezi olduğunu gösteriyor. Troya kazıları 2014 yılından bu yana Prof. Dr. Rüstem Aslan başkanlığında ve benim onun yardımcılığımda devam etmekte. Bu kazılarda bu sene bulduğumuz bu broş, yeşim taşı ve çeşitli kemik aletler, Troya'nın hala sırlarını sakladığını, verecek şeylerinin hala olduğunu bize göstermesi bakımından oldukça önemlidir" diye konuştu.