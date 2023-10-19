Tripolis Antik Kenti'nde Kurtuluş Savaşı dönemine ait siper bulundu

DENİZLİ'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti'nde yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarında Kurtuluş Savaşı döneminde işgalci Yunan askerleri tarafından kazıldığı belirlenen 200 metre uzunluğunda siper bulundu.

Yenicekent Mahallesi'ndeki Tripolis Antik Kenti'nde 11 yıl önce Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bahadır Duman başkanlığında başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kazılarda antik kentin içinde Milli Mücadele döneminden kalma siper tespit edildi. Antik kent içinde hakim bir tepede 1-1,5 metre genişliğe ve 200 metrelik uzunluğa sahip zikzak yapılı olduğu belirlenen siperin 104 metrelik bölümü ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemede, siperin, 5 Temmuz 1920'de Manisa'nın Alaşehir ilçesi üzerinden ilerleyerek Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı köylerini işgal eden ve Büyük Taarruz ile bölgeden çekilmek zorunda kalan Yunan güçlerince kazılıp kullanıldığı belirlendi. Siperde yapılan incelemelerde mermi kovanları, tüfek parçaları, Portekiz ve Uruguay'dan ithal edilmiş sardalye ve sığır eti konserve kutuları da bulundu.

'MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNE IŞIK TUTMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında böyle bir siper buldukları belirterek, "Siperin Milli Mücadele dönemine ışık tutması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Siperlerde içinde pirinçten yapılmış mermiler, fişek kovanları, yine çeşitli ebatlarda tüfek parçaları, Portekiz'den ithal edilmiş sardalye konserve kutuları, Uruguay'dan ithal edilmiş sığır eti konservesi bulduk. Siperin ortasında ise yaklaşık 21 metrekarelik dikdörtgen planlı taştan yapılmış bir koğuş bulduk. Bu yapıyı siperi kullanan kişilerin barınma yeri olarak kullandığını sanıyoruz. Yaklaşık 8-10 kişinin barınabileceği bu yapı, siperlerin gerisine inşa edilmiş. 1920 ile 1922 arasında Denizli'nin Milli Mücadele dönemine ait birçok yazılı belge var ama somut olarak arkeolojik kazı çalışmalarıyla elde ettiğimiz bu buluntular oldukça önemlidir. Bu sene Cumhuriyet'in 100'üncü yılını büyük coşkuyla kutluyoruz. Bunun bir arkeolojik kazıyla desteklenmesi aynı zamanda önemli diye düşünüyorum" diye konuştu.