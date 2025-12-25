Haberler

Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası'ndan "Unutulmayanlar" konseri

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen 'Unutulmayanlar' konseri, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konserde Çocuk Senfoni Orkestrası ve Balkan Senfoni Orkestrası, geniş bir repertuvarla dinleyicilere unutulmaz eserleri sundu.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası'nca "Unutulmayanlar" konseri verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Çocuk Senfoni Orkestrası sahneye çıkarak Dmitri Shostakoviç'in "2. Valsi" ile "Memleketim" eserini seslendirdi.

Programın devamında Balkan Senfoni Orkestrası dinleyiciyle buluştu.

Orkestranın şefliğini Prof. Dr. Tanju Araboğlu üstlenirken, konserde film müziklerinden Türk tangolarına, unutulmaz pop şarkılarının senfonik düzenlemelerine uzanan geniş bir repertuvar icra edildi.

Konserin ardından Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, orkestrayı tebrik ederek şef Prof. Tanju Araboğlu'na çiçek takdim etti.

Konseri, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar dinledi.

