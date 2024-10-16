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Trakya Üniversitesi'nde Metal Heykel Sergisi Açıldı

Trakya Üniversitesi'nde Metal Heykel Sergisi Açıldı
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Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, Sofya Ulusal Sanat Akademisi öğrencileri tarafından hazırlanan metal heykel, madalyon ve takı sergisi açıldı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, serginin iki ülke arasındaki tarihsel bağları pekiştirdiğini vurguladı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde metal heykel, madalyon ve takı sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sofya Ulusal Sanat Akademisi Metal Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından hazırlanan sergi, fakültenin fuaye alanında izlenime sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Sofya ile Edirne'nin tarihsel konumlarının sanata yansımasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Bulgaristan Sofya Ulusal Sanat Akademisi Rektör Yardımcısı Prof. Velislav Kolev de sanatın her iki ülke arasındaki yakınlaşmaya katkı sağladığını ifade etti.

Kolev, Bulgaristan'dan 30 sanatçının 42 eserinin hafta boyunca sergileneceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Hatipler, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Rodoslava Kafedzhiyska ve sanatseverler sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat

edirne

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