Haberler

Edirne'deki Sağlık Müzesi'nde tasavvuf musikisi konseri verildi

Edirne'deki Sağlık Müzesi'nde tasavvuf musikisi konseri verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde 'Gece Müzeciliği' etkinlikleri kapsamında düzenlenen tasavvuf musikisi konserinde, Prof. Dr. Abbas Yahya ve öğrencileri sahne aldı. Edirne Darüşşifası avlusundaki konsere rektör, vakıf müdürü ve sanatseverler katıldı.

Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde "Gece Müzeciliği" etkinlikleri kapsamında tasavvuf musikisi konseri gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Darüşşifası avlusunda düzenlenen konserde Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abbas Yahya ve öğrencileri sahne aldı.

Sazlarda Aydın Yahya, Ali Yahya, Hamza Atış ve Hadis Sadık, koroda ise Azat Polat, Abdülkadir Karabıyık, Muhammed Emin Dilli, Davut Yalçın ve Recep Akgün'ün sahne aldığı konserde tasavvuf musikisinden eserler seslendirildi.

Konsere, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Müze Sorumlusu Enver Şengül ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı

Yazıcıoğlu dosyası raftan indi! Tasarlayarak öldürmekten gözaltındalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem

İşte son sözleri! Ölmeden dakikalar önce yaptığı şaka gündem oldu
Emlak konut, Hayat Mekke projesinin Mekke ve Cidde satış ofislerini açtı!

Emlak konut, Hayat Mekke projesinin Mekke ve Cidde satış ofislerini açtı!
Jurassic Park serisiyle tanınan aktör Sam Neill hayatını kaybetti

Efsane filmin başrol oyuncusu hayatını kaybetti
Geçen yıl bu haldeydi! Son gelen görüntü mest etti

Geçen yıl bu haldeydi! Son gelen görüntü mest etti
Prens Harry'ye beklenmedik darbe! Yanındakiler hemen espriyi patlattı

Prens Harry'ye beklenmedik darbe! Yanındakiler hemen espriyi patlattı
Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti

Dünya birincisi olan Ali Koç'un annesiyle diyaloğu gülümsetti
Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! Evlerden neler çıktı neler

Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! Evlerden neler çıktı neler