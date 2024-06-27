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Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 80 Öğrenci Mezuniyet Sevinci Yaşadı

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Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde 80 öğrenci, grafik tasarımı, heykel, iletişim tasarımı, resim ve temel eğitim bölümlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Rektör Yardımcısı ve Dekan, öğrencilerin sanata katkı sağladığını ve estetik yeteneklerinin geliştiğini belirtti. Törenin ardından öğrencilerin eserlerinden oluşan mezuniyet sergisi ziyarete açıldı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 80 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Karaağaç Yerleşkesi'nde düzenlenen törende grafik tasarımı, heykel, iletişim tasarımı, resim ve temel eğitim bölümlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun oldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, törende yaptığı konuşmada, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hem eğitimi sırasında hem de mezuniyetten sonra sanata katkı sağladığını söyledi.

Dekan Prof. Dr. Melihat Tüzün de öğrencilerin eğitimi boyunca sadece teknik bilgi sahibi değil sanat ve tasarım estetiği yeteneği kazandığını da kaydetti.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Selin Zehra Eker adının yazılı olduğu plaketi mezuniyet kütüğüne çaktı ve mezun öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Heykeltraş olan babasını örnek aldı

Törenin ardından öğrencilerin eserlerinden oluşan mezuniyet sergisi fakültenin fuaye alanında ziyarete açıldı.

Baba mesleğini okuduğu bölümle devam ettiren Umut Berke Özcan'ın "korkuluk" isimli figüratif heykeli beğeni topladı.

Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, küçülüğünden beri heykeltraş olan babasını örnek aldığını hem akademik hem de sanat alanında çalışmalar yapmak istediğini söyledi.

Trakya Üniversitesi İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi Sorumlusu, heykeltraş Müslüm Özcan da oğlunun çalışmalarıyla gurur duyduğunu belirterek, ailece sanata katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Mezunlar arasıda hakem de var

Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü birincisi, masa tenisi hakemi Saniye Nilsu Karslı ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden 2 yıl önce yatay geçişle Trakya Üniversitesine geldiğini anlattı.

Eğitimi sırasında çok çabaladığını ve gururlu olduğunu belirten Karslı, "Bu süreçte masa tenisi hakemi oldum ve buna da severek devam ettim. Spor ve sanat hayatın her alanında bulunması gerekiyor. Spor ve sanat insana ve gelişimine iyi geliyor." dedi.

Karslı, iletişim tasarımı ve masa tenisi hakemliğinde uluslararası çalışmalar yapmayı hedeflediğini kaydetti.

İlteşim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Devrim Baran da öğrencisinin hem spor hem de sanat alanında örnek başarı gösterdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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