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Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası Sezon Açılış Konseri

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Balkan Senfoni Orkestrası, Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in şefliğinde sezon açılış konserini gerçekleştirdi. Konserde, Bestesi Nevit Kodallı'ya ait Telli Turna Suiti, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Klarnet Konçertosu ve Vittorio Monti'nin Csardas adlı eserler seslendirildi. Klarnet sanatçısı And Karabacak'ın solist olduğu konser, sanatseverler tarafından beğeniyle izlendi.