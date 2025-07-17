Trabzon'un Saklı Cenneti Yaylalar Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Trabzon'un Saklı Cenneti Yaylalar Ziyaretçilerini Ağırlıyor
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Trabzon-Gümüşhane sınırındaki Camiboğazı, Çakırgöl ve Kurtdere yaylaları, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğayla iç içe serin bir tatil arayanlar için ideal bir nokta olan bu yaylalarda, misafirler günlerini keyifli anlarla geçiriyor.

Trabzon- Gümüşhane sınırında yer alan ve yörenin "saklı cenneti" olarak nitelendirilen Camiboğazı, Çakırgöl ve Kurtdere yaylaları, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

Sıcak havadan bulan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Karadeniz'in zirvesinde yer alan yaylalara ilgi gösteriyor.

Zigana Dağı'nın zirvesinde yer alan Camiboğazı, Çakırgöl ve Kurtdere yaylaları da bugünlerde ziyaretçilerin rotasında ilk sırada yer alıyor.

Serin suları ve bozulmamış doğasının yanı sıra bünyesindeki gölle de ilgi gören bölge, misafirlerine doğa ile iç içe keyifli anlar sunuyor.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı güzergahındaki kara yolundan ulaşılan yaylalara, son yıllarda yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisi artıyor.

"Günün yorgunluğunu yaylalara gelip atıyoruz"

Kurtdere Yaylası'na gelen Halit Vardal, AA muhabirine, Trabzon'un çok sıcak olduğunu, serinlemek için yaylayı tercih ettiğini söyledi.

Yaylanın güzelliklerine dikkati çeken Vardal, "Günümüzü burada geçirip stresimizi, günün yorgunluğunu yaylalara gelip atıyoruz." dedi.

Trabzon'un Yomra ilçesinden Kurtdere Yaylası'na gelen Elif Çakır Mumcu da sıcak havalarda her yaz yaylalara geldiklerini ifade etti.

Yaylaların sıcaklarda çok güzel olduğunu vurgulayan Mumcu, "Yaylaya gelince serinliyoruz. Yaylanın suyunu, pidesini, kaşarını severek yiyoruz. Memnunuz, günümüz güzel geçiyor. Mangalımızı yapıyoruz. Ailecek güzel bir aktivite oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu - Kültür Sanat
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