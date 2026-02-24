Trabzon'da öğretmenler kurtuluş yıl dönümüne özel klip çekti
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla müzik öğretmenleri tarafından hazırlanan klipte, Karadeniz yöresine ait 'Oy Benum Sevduceğum' türküsü seslendirildi ve Trabzon'un doğal güzellikleri tanıtıldı.
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla müzik öğretmenlerince klip hazırlandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Trabzon Maarif Orkestrası" Karadeniz yöresine ait "Oy Benum Sevduceğum" isimli türküye Ganita mevkisinde klip çekti.
Şehrin doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtıldığı klipte, şef Berna Tankutay'ın yönettiği orkestradaki 20 öğretmen yer aldı.
Şevket Karaosmanoğlu'nun seslendirdiği şarkıya çekilen klip, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da paylaşıldı.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk