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Trabzon'un Fethi 565. Yıl Dönümünde Coşkuyla Kutlandı

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Trabzon'un fethinin 565. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve konuşmaların ardından ödül törenleri ve mehteran konseriyle program sona erdi. Gün içinde kortej yürüyüşü yapılacak.

Trabzon'un fethinin 565'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Tören, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca'nın Fatih Parkı'ndaki Fatih Sultan Mehmet Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Kutlamalar, Atatürk Alanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kanca, yaptığı konuşmada, fethin 565'inci yıl dönümünü kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Fetih sürecinde yaşananlara değinen Kanca, "Atalarımız, bu şehri bize emanet etti. Biz de bundan sonra evlatlarımıza, torunlarımıza nasıl emanet ederiz, çok çok önemli. Onları yetiştirmemiz lazım. Gençlerimize geçmişimizi, atalarımızı anlatacağız ki geleceğimiz de güvenli olsun." dedi.

Törende Trabzon Valisi Tahir Şahin ile beraberindekiler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okçuluk Fetih İl Şampiyonası ve Fetih Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın konserinin ardından program sona erdi.

Kutlamalar kapsamında gün içinde Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayıp Ganita mevkisinde sona erecek kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Kaynak: AA
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