Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Fatma Turgut Coşkusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde Fatma Turgut, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Festivalde ayrıca çeşitli etkinlikler ve söyleşiler de gerçekleştirildi.

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Fatma Turgut sahne aldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde, Fuar Merkezi'nde verilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Turgut, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Festival kapsamında ayrıca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Büyük Aile Biz Güçlü Bir Aileyiz" konulu söyleşi, Haluk Ongan Sahnesi'nde "Mana İkliminden Damlalar" dinletisi ile Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde çocuklar için oyunlar ve yarışmalar düzenlendi, tiyatro oyunu sahnelendi.

Festival, yarın konser, söyleşi, sergi gibi çeşitli etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
Beşiktaş'ta transfer bitti ancak Kyle Walker-Peters Türkiye'ye gelemiyor

Beşiktaş'ta transfer bitti ancak yıldız isim Türkiye'ye gelemiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK silahları neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı

Silahlar neden gömülmedi de yakıldı? İşte sembolik anlamı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.