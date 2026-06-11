Demet Akalın Trabzon'da coşturdu, askeri bando konser verdi

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde şarkıcı Demet Akalın, sevenleriyle buluştu.

Papara Park otopark alanında organize edilen konserde sahne alan Demet Akalın, "Yerinde Dur", "Kulüp" ve "Türkan" gibi sevilen eserlerini seslendirdi.

Sahneye bordo-mavi renkli kıyafetle çıkan Akalın, Karadeniz müziğinden de bazı şarkılar seslendirerek konser alanını dolduran hayranlarını doyasıya eğlendirdi.

Askeri bando festival kapsamında konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bando ekibi de konser verdi.

Ortahisar İlçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki Atatürk Alanı'nda konser veren bando ekibi, Binbaşı Onur Arınç Duran yönetiminde marşlar ve türküler seslendirdi.

Konseri izleyenler, zaman zaman marşlara eşlik etti.

Festival, konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 14 Haziran'a kadar devam edecek.