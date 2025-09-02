Trabzon Günleri'nde Tenekede Mısır Ekmeği Tanıtıldı

"Trabzon seni çağırıyor" sloganıyla düzenlenen Trabzon Günleri'nde, taş fırınlarda odun ateşinde 12 saat pişirilen "tenekede mısır ekmeği" tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Valilik ve Trabzon Dernekleri Federasyonu iş birliğinde düzenlenen organizasyon, beşinci gününde devam etti.

İpek Yolu Fuar Alanı'ndaki etkinlikte ilçelerin tanıtım stantlarını ziyaret edenler, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlere ilgi gösterdi.

Sürmene ilçesinin standında, ilçeye özgü lezzetlerden "tenekede mısır ekmeği", ziyaretçilere ikram edildi, hazırlanışı ve içeriği hakkında bilgi verildi.

Stant görevlisi Süleyman Kulaçoğlu, AA muhabirine, adını yapım şeklinden alan mısır ekmeğinin odun ateşinde 12 saat pişirildiğini söyledi.

Kulaçoğlu, diğer ekmek çeşitlerine göre daha sıvı formda hamurdan hazırlanan mısır ekmeğinin lezzetinin, uzun süre pişmesinden geldiğini anlattı.

Yoğrulduktan sonra tenekeye aktarılan hamurun taş fırında 12 saat pişirildiğini belirten Kulaçoğlu, şöyle devam etti:

"Su, tuz, mısır unu ve ekmeğe tat veren bal baklası ekliyoruz. Fırın ısıtıldıktan sonra içerisindeki odunlar boşaltılıyor, kendi ısısıyla teneke içerisinde ağzı kapalı şekilde pişiriliyor. Ekmeğin üzerinde yaklaşık bir santim kabuk oluşuyor. Ekmeğin içi yanmadığı için de lezzetli oluyor."

Ekmeğin uzun saatler sıcaklığını koruduğunu ifade eden Kulaçoğlu, ekmeğin ilçedeki pazarlarda da satışa sunulduğunu aktardı.

Kulaçoğlu, ziyaretçilerin, yoğurtla birlikte ikram ettikleri mısır ekmeğini çok beğendiğini dile getirdi.

İkram edilen ekmeğin tadına bakan Fatih Aktürk ise Trabzonlu olmasına rağmen tenekede mısır ekmeğini ilk defa denediğini belirtti.