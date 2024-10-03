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Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan Yeni Sezonun İlk Oyunu: 'Hayat Bir Kabaredir'

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Trabzon Devlet Tiyatrosu, yeni sezonun açılışını 'Hayat Bir Kabaredir' adlı oyunla yaptı. 1930'ların Berlin'inde geçen hikaye, bir kabaredeki olayları sahneye taşıyor ve 4-19 Ekim tarihleri arasında izleyiciyle buluşacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu, yeni sezonun ilk oyunu "Hayat Bir Kabaredir"i seyircilerin beğenisine sundu.

Joe Masteroff'un yazdığı, Aclan Büyüktürkoğlu'nun çevirisini yaptığı ve Barış Arman'ın yönettiği oyun, Haluk Ongan Sahnesi'nde prömiyerini yaptı.

Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Muhammed Aymaz, Sıla Ömeroğlu, Gülendam Rümeysa Altıntaş, Oğuzhan Asak, Göknur Paslı, Cem Çanakoğlu'nun rol aldığı oyunda, dekor tasarımı Hakan Dündar, kostüm tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı Nihat Bahar tarafından hazırlandı. Müzik direktörlüğü ve koreografi Didem Atasoy'a, Clown ve Buffon Tekniği Çalışması Ece Zeynep Taşkın'a ait oyun yeni sezonda seyircisiyle buluştu.

1930'ların başında Berlin'de geçen oyun, bir kabarede yaşananları anlatıyor. Oyun, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 ve 19 Ekim'de aynı sahnede tiyatroseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat

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