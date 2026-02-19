Haberler

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Sessizlik! Kayıttayız" adlı oyunu sahneleyecek

Güncelleme:
Trabzon Devlet Tiyatrosu, 'Sessizlik! Kayıttayız' oyunu ile sahne almaya devam ederken, 'Smith & Wesson' adlı oyunun prömiyerini de gerçekleştirecek. Oyunlar, Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde sahnelenecek.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Sessizlik! Kayıttayız" adlı oyunu sahnelemeye devam edecek.

Patrick Haudecoeur ve Gerald Sibleyras'ın yazdığı, İpek Özgüven'in Türkçeye çevirdiği ve Buğra Koçtepe'nin yönettiği "Sessizlik! Kayıttayız" adlı oyunda, film çekimi için kiralanan sahnede geçen hikaye eğlenceli şekilde anlatılıyor.

Elvan Çanakoğlu, Selin Karayağız, Güliz Oktar Altay, Ceyhun Gen, Volkan Satır, Ogün Kılıç, Saliha Karahasan, Gülşah Canbakal, Dilan Serinyel, Yasemin Nalçacıoğlu, Burhan Kurt, Bedirhan Arpacı ve Hazar Altıntaş'ın rol aldığı oyunun dekorunu Gözde Yavuz, kostümlerini ise Ebru Gürbüzlü tasarladı.

Tek perdelik oyun bugün ve yarın akşam saat 20.00'de, 21 Şubat'ta da 15.00 ve 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde sahnelenecek.

Öte yandan TDT, "Smith & Wesson" adlı oyunun prömiyerini yapacak.

Alessandro Baricco'nun yazdığı, Şemsa Gezgin'in Türkçeye çevirdiği ve Levent Aras'ın yönetmenliğini yaptığı oyunda üç arkadaşın başarısızlıkları, dostlukları ile büyük hayalleri kara mizah ve sinematografik bir dille sahneye taşınıyor.

Oğuzhan Asak, Faik Gürbüzlü, Sıla Ömeroğlu ve Derya Hatipoğlu Çokyiğit'in rol aldığı oyunun dekorunu Aytuğ Dereli, kostüm tasarımını Burcu Melek Bozan ve müziklerini de Fırat Akarcalı yaptı.

Tek perdelik oyunun prömiyeri 26 Şubat'ta saat 20.00'de yapılacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 21 Şubat'ta "Fosforlu Cevriye" adlı müzikal, 25 Şubat'ta ise Oya Başar ve Begüm Birgören'in rol aldığı "Plastik Aşklar" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Büyükşehir Belediyesinin etkinlikleri kapsamında Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemile Didem Özışık'ın küratörlüğünü yaptığı "Filistin" isimli sergi, 23 Şubat'ta Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
