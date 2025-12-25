Haberler

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Sessizlik! Kayıttayız" oyununu sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu, 'Sessizlik! Kayıttayız' adlı tiyatro oyununu sahnelemeye devam ediyor. Yazarları Patrick Haudecoeur ve Gerald Sibleyras olan oyunda, bir film çekimi esnasında yaşanan eğlenceli olaylar anlatılıyor. Oyun, Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde 20.00'de sahnelenecek.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Sessizlik! Kayıttayız" adlı oyunu sahnelemeye devam edecek.

Patrick Haudecoeur ve Gerald Sibleyras'ın yazdığı, İpek Özgüven'in çevirdiği ve Buğra Koçtepe'nin yönettiği "Sessizlik! Kayıttayız" oyununda, bir film çekiminde kiralanan sahnede geçen hikaye eğlenceli şekilde anlatılıyor.

Elvan Çanakoğlu, Selin Karayağız, Güliz Oktar Altay, Ceyhun Gen, Volkan Satır, Ogün Kılıç, Saliha Karahasan, Gülşah Canbakal, Dilan Serinyel, Yasemin Nalçacıoğlu, Burhan Kurt, Bedirhan Arpacı ve Hazar Altıntaş'ın rol aldığı oyunun dekorunu Gözde Yavuz, kostümlerini ise Ebru Gürbüzlü tasarladı.

Tek perdelik oyun bugün ve yarın akşam 20.00'de, 27 Aralık'ta 15.00 ve 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda düzenlenen "Trabzon Film Festivali" kapsamında 28 Aralık'a kadar çocuk ve yetişkin filmleri ile belgesel gösterimleri yapılacak. Festival çerçevesinde film ve sinema sektörünün önemli isimleri de sanatseverlerle buluşacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yarın "Trabzon'un Kayıp Yılları Muhacirlik", 27 Aralık'ta "Korkma" ve "Pinokyo", 28 Aralık'ta da "Keloğlan'ın Altınları" adlı tiyatro oyunları sahnelenecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
