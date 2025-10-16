Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan 'İstanbul'un Son Beyzadeleri' Oyunu

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), " İstanbul'un Son Beyzadeleri" adlı oyunu sahneleyecek.

Uğur Saatçi'nin yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönettiği oyunda, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde, işgal altındaki İstanbul'un sosyal hayatı, değişen ve yozlaşan değerleri ile toplumsal sınıfların çözülüşü hiciv yoluyla ele alınıyor.

Gürkan Erarslan, Muhammet Aymaz, Elif Kaplan, Pelin Beğendi, Burhan Durulcan Yaman, Göknur Paslı, Semiha Özcelep, Yunus Emre Cis, Beril Gülten Aktürk, Deha Beşyıldız, Furkan Akbulut, Kayahan Nihat Kırandi ve Aybüke Tuğba Yılmaz Kurt'un rol aldığı oyunun dekorunu Selim Cinisli, kostümlerini ise Ebru Gündüzlü tasarladı.

İki perdelik "İstanbul'un Son Beyzadeleri" adlı oyun, bu akşam ve yarın saat 20.00'de, 18 Ekim'de ise 15.00 ve 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde sahnelenecek.

Yıldız Holding İslami Eserler Koleksiyonu'na ait eserlerin yer aldığı "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi, 1 Kasım'a kadar Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Şarkıcı Funda Arar, 18 ve 19 Ekim'de saat 21.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.