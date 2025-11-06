Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan İki Yeni Oyun

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), " İstanbul'un Son Beyzadeleri" ve "Alice Harikalar Diyarında" adlı oyunları sahnelemeye devam edecek.

Uğur Saatçi'nin yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönettiği " İstanbul'un Son Beyzadeleri"nde, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde, işgal altındaki İstanbul'un sosyal hayatı, değişen ve yozlaşan değerleri ile toplumsal sınıfların çözülüşü hiciv yoluyla ele alınıyor.

Gürkan Erarslan, Muhammet Aymaz, Elif Kaplan, Pelin Beğendi, Burhan Durulcan Yaman, Göknur Paslı, Semiha Özcelep, Yunus Emre Cis, Beril Gülten Aktürk, Deha Beşyıldız, Furkan Akbulut, Kayahan Nihat Kırandi ve Aybüke Tuğba Yılmaz Kurt'un rol aldığı oyunun dekorunu Selim Cinisli, kostümlerini ise Ebru Gündüzlü tasarladı.

İki perdelik oyun, bu akşam ve yarın saat 20.00'de, 8 Kasım'da ise 15.00 ve 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Lewis Carroll'un yazdığı, Tim Kane'nin oyunlaştırdığı, Ekin Tunçay Turan'ın çevirdiği ve Muzaffer Kırıkkalp'in yönettiği "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyunu da 9 Kasım saat 13.00'te ve 11 Kasım saat 11.00'de sahnelenecek.

Dekoru Emre Satı, kostümleri Özge Şenol, müziği Yusuf Yalçın, koreografisi Ayşe Taşyar, ışık tasarımı Nihat Bahar ve görsel tasarımı Umut Hür Yaşar'a ait oyunda, Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Oğuzhan Asak, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Altıntaş ve Sıla Ömeroğlu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.

Oyunda, Alice'in, Harikalar Diyarı'nda yaşadığı maceralar, farklılıkların güzelliği ve cesaretin gücü anlatılıyor.

Öte yandan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca 8 Kasım saat 20.00'de "Köyden İndin Şehire", 9 Kasım saat 14.00'te ise "Kurnaz İkili" adlı oyun Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Aynı salonda 12 Kasım'da ise Türk Halk Müziği konseri organize edilecek.