Trabzon'da Yıldız Öğretmenler Korosu Konseri İlgi Gördü
Trabzon'da görevli öğretmenlerden oluşan 'Yıldız Öğretmenler' korosu, Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde konser verdi. Müzik öğretmeni Ahu Ünver yönetimindeki koro, arabesk, pop, jazz ve alaturka eserler seslendirdi. Konser, birçok kişi tarafından beğeniyle izlendi.
Trabzon'da, öğretmenlerden oluşan "Yıldız Öğretmenler" korosunun konseri ilgi gördü.
Akçaabat Yıldızlı TOKİ İlk-Ortaokulu'nda görevli 33 öğretmenden oluşan koro, ikinci kez Erol Günaydın Kültür Merkezi'nde sahne aldı.
Müzik öğretmeni, şef Ahu Ünver yönetimindeki koro, arabesk, pop, jazz ve alaturka 16 eser seslendirdi.
Konseri, Akçaabat Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta, Okul Müdürü Ergin Ocak, çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler beğeniyle izledi.