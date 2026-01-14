Uzmanlar öğrencilere sosyal medyanın gerçeklerini eğitimlerle anlatıyor

Trabzon'da hazırlanan proje kapsamında uzman kişilerce lise ve ortaokul öğrencilerine sosyal medyanın doğru kullanımı, gerçekleri ve zararlarından korunma yöntemleri anlatılıyor.

Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğince (ANADER) iki ay önce hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Sosyal Medyada Gerçekler ve Ben Projesi" çerçevesinde 25 okulda 2 bin 500 öğrenciye eğitim verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Üniversitesinin de destek verdiği proje kapsamında şu ana kadar Arsin, Araklı, Yomra, Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde belirlenen okullarda öğrencilere "Dijitalde Akıl Kiralamak, Sosyal Medya ile Yapay Zekanın Entegrasyon, Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı ve Zararlarından Korunma Yöntemleri ile Siber Suçlarla Mücadele" gibi konularında eğitimler verildi.

ANADER Kadın Kolları Başkanı ve Proje Koordinatörü Havva Yetimoğlu Demir, AA muhabirine, derneğin çalışmalarının 2016'dan beri eğitim faaliyetleri üzerine devam ettiğini söyledi.

Demir, özellikle İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle paydaş çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, bugüne kadar 6 projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Gençlerde akıllı telefon kullanımının son yıllarda artmasıyla birlikte sosyal medyada geçirilen zamanın oldukça fazla olduğunu ifade eden Demir, gençlerden gelen talep üzerine proje hazırladıklarını dile getirdi.

İki ayda 14 okulda eğitim verildi

Demir, projenin önemine değinerek, "Sosyal medya bağımlılığı aslında sadece gençlerin değil, yetişkinlerin de içinde bulunduğu olumsuz bir durumu beslemektedir. Bu proje kapsamında Trabzon'da şu ana kadar 14 program gerçekleştirdik." dedi.

Okullardan gelen talepler doğrultusunda hedeflerini 25 programa çıkarttıklarını belirten Demir, alanında 15 uzmanın eğitim vereceğini ifade etti. Demir, şunları kaydetti:

"Dijital ve sosyal medya konusunda uzman akademisyenlerle çalışıyoruz, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, avukat, ilahiyatçı ve beyin cerrahı şimdiye kadar okullara konuk oldu. Tek amacımız geleceğimiz olan gençlerimizi sağlam bir beyinle geleceğe hazırlamak çünkü içimizden çok verimli insanlar çıkacaktır, yöneticiler, akademisyen ve devlet insanları çıkacaktır."

Demir, ANADER'in gençleri geleceğe hazırlamak için elini taşın altına koyduğunu dile getirerek, "Trabzon'u karış karış arşınlıyoruz. Kasım ayında başladı, şubat ayında sona erecek, projemizde toplam 15 konuşmacı var, 25 okulda bu konuşmaları gerçekleştireceğiz. İl genelinde de 2 bin 500 öğrenciye hitap etmiş olacağız. Öğrenciler konuşmalardan istifade edince arkadaşlarına anlatacaktır. Eminim ki çok büyük farkındalık uyandırmış olacağız." şeklinde konuştu.

Konferans veren Prof. Dr. Emre Şaban Aslan ise sosyal medyanın ilk çıktığından itibaren dünyada büyük değişiklik oluşturduğunu belirterek, özellikle insan ilişkilerini iletişim biçimlerini tamamen değiştirdiğini söyledi.

Aslan, son yıllarda yapay zekanın devreye girmesi ve semantic (anlamsal) web teknolojilerinin insanların hayatına girmesiyle beraber artık sosyal medya uygulamalarının kişilerin sadece iletişim kurdukları masum bir alan olmaktan çıktığını, insanların düşüncelerini değiştiren, onları yönlendiren, onları manipüle eden bir platform haline geldiğini ifade etti.

Öğrenci Şule Birinci, akıllı telefonunun olduğunu ancak derslerine çalışması için ailesinin kısıtlama getirdiğini dile getirdi.

Ömer Bıçakçıoğlu da teknolojiyi günde iki saat kullandığını belirterek, "Derslerimi bazen telefonumdan yapıyorum. Teknolojinin yararları çok fazla, zararları da var. Gözümüzü bozabiliyor, beynimizde geriliğe yol açabiliyor, unutkanlığa ve uyku bozukluğuna sebep olabiliyor." dedi.