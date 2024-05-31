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Trabzon'da Of Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi

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Trabzon'da, Of Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından Nasreddin Hoca hikayelerine dayanan bir tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunu, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Of Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü İsmail Kurt ve veliler izledi. Kaymakam Demirer, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Trabzon'da, Of Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi.

Öğretmen Osman Kınacı koordinatörlüğünde hazırlanan ve Nasreddin Hoca hikayelerine yer verilen oyunu, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Of Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü İsmail Kurt ve veliler izledi.

Oyunun ardından öğrencileri tebrik eden Demirer, "Öğrencilerimiz çok güzel oyun ortaya koydular. Emeği geçen idaeci ve öğretmenlerimizi de kutluyorum. Bundan sonraki çalışmalarında öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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