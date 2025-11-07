Haberler

Trabzon'da Mesleki Eğitim Kursları ile Yükümlülere Destek

Güncelleme:
Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, mesleki eğitim kurslarıyla yükümlülerin iş hayatına girmesine katkı sağlıyor. Filografi, çanta dokuma ve çini boyama gibi kurslarla, kursiyerler İŞ-KUR aracılığıyla kendi iş yerlerini açma fırsatı buluyor.

Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen mesleki eğitim kurslarıyla yükümlülerin meslek öğrenerek iş hayatlarına girmelerine katkı sağlanıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğince Ayasofya El Sanatları Merkezi'nde düzenlenen kurslara katılan yükümlülere, filografi, çanta dokuma ve çini boyama eğitimleri veriliyor.

Eğitimlerini tamamlayan yükümlüler, infazlarının sona ermesinin ardından İŞ-KUR'a başvurarak proje desteği alıp kendi iş yerlerini açabiliyor.

Trabzon Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Semiz, AA muhabirine, kurslar sayesinde yükümlülere gelir kapısı oluşturulduğunu söyledi.

Yükümlülerin aynı zamanda bu süreçte ceza infazının da devam ettiğini dile getiren Semiz, "Dolayısıyla bireysel grup çalışmaları, seminer çalışmaları da yine aynı şekilde devam ediyor. Bu, sadece yükümlülerimize hobi amaçlı, psiko-sosyal gelişime katkı sağlayıcı bir faaliyet olarak devam etmekte. Bu manada biz de desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesine ve ekibine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kendi işyerini açmak isteyen yükümlülere destek sağlandığını vurgulayan Semiz, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'müzün bir alanı da koruma kurulları vasıtasıyla kendi iş yerini açmak isteyen kişilere proje desteğini İŞ-KUR ile yapıyoruz. Bu dönem içerisinde iki yükümlümüz seracılık ve lokanta açmak suretiyle proje getirdi ve kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Ayasofya El Sanatları Merkezi birim sorumlusu Melek Çakır da yaklaşık 20 kurs ile unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarına yönelik eğitim verdiklerini kaydetti.

Bunlardan birisinin de çini boyama kursu olduğunu anlatan Çakır, "Çini boyama kursunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile işbirliğinde misafir kursiyerlerimize eğitim vermek, aldıkları el becerileriyle de aile ekonomisine katkı sağlamak, en önemlisi onları buradan mutlu göndermek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Kültür Sanat
