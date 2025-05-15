Trabzon'da Kültür Sanat Etkinlikleri Dolu Dolu Geçiyor

Trabzon'da konser, sergi ve tiyatrodan oluşan çeşitli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce kentte düzenlenen 25. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nin son gününde Moldova ekibi "Gerisi Sessizlik" isimli oyununu bu akşam 18.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde, Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğunca "Bir Anadolu Masalı" gösterimi ise 21.00'de Avni Aker Millet Bahçesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde "Aile Familyası" adlı tiyatro oyunu 16 Mayıs'ta, "Hacivat Karagöz" çocuk oyunu 17 Mayıs'ta, "Boğaç Han" isimli çocuk sineması da 18 Mayıs'ta Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce oluşturulan müzik grubu, hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak anısına 17 Mayıs'ta, Boztepe Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'nda konser verecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Bilim, Kültür, Sanat Haftası kapsamında Gademe Sanat Kulübünce hazırlanan "Le Dernier Ange" bu akşam 19.00'da sahnelenecek. Ayrıca, TRT Trabzon Bölge Müdürlüğünün "Gençlik Korosu Konseri" 16 Mayıs'ta, Eczacılık Fakültesince "Botanikten sanata" isimli resim sergisi ise 20 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde açılacak.

KTÜ'de, 21 Mayıs'ta Cemal Kaygusuz konseri, kermes, ebru sanatı workshop etkinliği, açık hava sineması 15 Temmuz Demokrasi Alanı'nda düzenlenecek.

Öte yandan, KTÜ'nün 70. yıl anısına "Davetli Ulusal İllüstrasyon Sergisi" ile Nusret Yılmaz konseri 20 Mayıs'ta, oyuncu Alper Kul ise 21 Mayıs'ta Bilim, Kültür, Sanat Haftası dolayısıyla Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahne alacak.