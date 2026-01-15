Haberler

Trabzon'da karikatür sergisi "Karadeniz İncelemeleri 2" açıldı

Trabzon'da karikatür sergisi 'Karadeniz İncelemeleri 2' açıldı
Trabzon'da Ganita Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen 'Karadeniz İncelemeleri 2' karikatür sergisi, sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Serginin açılışında yer alan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, karikatürist Tamer Küçük'ün eserlerinin Trabzon'a özel bir değer kattığını ifade etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi Sanat Galerisi'ndeki açılışta, karikatürist Tamer Küçük'ün karikatürleriyle hem sanata hem de Trabzon'a özel bir değer kattığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu ise belediye olarak sergiye ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek, Trabzon'un kültür ve sanat şehri olduğuna işaret etti.

Karikatürist Tamer Küçük de 38 yılda 10 kişisel sergi açtığını belirterek, açtığı son sergisinde 61 eserini sanatseverlerle buluşturduğunu anlattı.

Sanatın iyileştirdiğini ve birleştirdiğini dile getiren Küçük, "Bugüne kadar buna inandım. Bundan sonra da buna inanarak gidebildiğim yere kadar devam edeceğim." dedi.

Ganita Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu'nun da katıldığı sergi, 18 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Kültür Sanat
