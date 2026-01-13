Trabzon'da Kalandar Etkinliği Düzenlendi

Trabzon'da, Karadeniz Bölgesi'nin yeni yıl geleneği "Kalandar" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) AB Bilgi Merkezi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Kalandar adetlerine özgü kostüm giyen tiyatro grubu üyeleri, sahne performansı sergiledi.

TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin bu yıl ikincisinin organize edildiğini söyledi.

Katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Karbuz, "Kültürlerarası Diyalog Yılı kapsamında Avrupa Birliği bu etkinliğini destekliyor. Somut olmayan kültürel mirasımızı geleceğe taşımak istiyoruz." dedi.

Karbuz, gençlerin Kalandar geleneğini çok bilmediklerine dikkati çekerek, "Amacımız bu yeni yıl kutlamamızı, Kalandarımızı gelecek nesillere de aktarmak. Çocuklarımıza anlatmak ve bunu aslında bire bir de kış turizmine dönüştürmek." diye konuştu.

TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın da Kalandar geleneğinin aynı zamanda paylaşmanın, bereketin ve umutların yenilendiği bir kültürü ifade ettiğini kaydetti.

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün şehrimizin meydanında kurduğumuz bu sofralar, yaktığımız bu ışıklar, yaşadığımız bu coşku, bir yandan çocuklarımıza kültürümüzü aşılarken, diğer taraftan da büyüklerimizin anılarını taze tutuyor. Bu da Kalandar geleneğinin nesiller arası kurduğu güçlü bağı gösteriyor."

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi de Kalandar etkinliğine ilginin her geçen yıl arttığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yöresel ekipler horon gösterisi sundu, katılımcılara tatlı ve simit ikramında bulunuldu.

Kalandar geleneği

Trabzon ve yöresinde Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan "Kalandar"ın ilk gecesi ve gününde, yöre halkı çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Rumi yılının ilk gecesinde yörede bazı evlerde lahana sarması, mısır ve patates haşlaması, kabak dilimi, fındık, ceviz, elma, armut, ayva gibi özel yemekler, yemişler ve çerezler hazırlanıyor.

Komşuların kapısına "çanta atma" eğlencesinin de yapıldığı Kalandar gecesinde, çeşitli hediyeler koyulan çanta, ucuna uzun bir ip bağlanarak, komşu kapısına bırakılıyor.

Komşu da aynı çantaya özel armağanlar ve çeşitli kuruyemişler koyuyor. İple çantayı geri çekerek alan kişi, komşularına tanınmamak amacıyla ilginç kostümler giyiyor.