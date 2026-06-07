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Trabzon'da yaylalara çıkış yolculuğu sürüyor

Trabzon'da yaylalara çıkış yolculuğu sürüyor
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Trabzon'da havaların ısınmasıyla vatandaşlar, süsledikleri büyükbaş hayvanları ve yöresel kıyafetleriyle Katağacı Yaylası'na geleneksel göç etti. Horon eşliğinde yapılan yolculukta katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.

Trabzon'da havaların ısınmasıyla ilkbahar ve yazı yaylalarda geçirecek vatandaşların yolculuğu devam ediyor.

Şalpazarı ilçesine bağlı Sinlice Mahallesi'nde yaşayanlar hazırlıklarını tamamlamalarının ardından Katağacı Yaylası'na hareket etti.

Geleneksel yayla göçünü yaşatmak isteyen besicilerin, süsledikleri büyükbaş hayvanlarıyla yaptığı yolculuk renkli görüntülere sahne oldu.

Üzerlerinde yöresel giysileri bulunan vatandaşlar, horonlar eşliğinde yürüyerek yaylaya ulaştı.

Yaylada düzenlenen etkinlikte ise katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler
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