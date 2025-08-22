Trabzon'da 'Geleneksel Sürmene Kültür ve Sanat Şenliği' başladı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2027'de Trabzon'u Türk Dünyası Kültür Başkenti yapmak için çalıştıklarını bildirdi.

Genç, Sürmene ilçesi Kent Meydanı'nda organize edilen "Geleneksel 2. Sürmene Kültür ve Sanat Şenliği"nde, Trabzon'un deniziyle, dağıyla, yaylasıyla ve gurbetteki hemşehrileriyle bir araya gelmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Bu tür festivallerin sadece hasret gidermek değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve dayanışmayı da güçlendirdiğini belirten Genç, "Görev süremizde Sürmene için pazar yeri, sahil düzenlemesi, doğal gaz, TOKİ projeleri gibi birçok hizmeti hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek için durmadan çalışacağız." dedi.

Genç, Türkiye'nin zor bir coğrafyada güçlü bir şekilde ayakta durduğuna işaret ederek, "Şehitlerimizin emaneti olan bu vatanı, emperyalist güçlere fırsat vermeden gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun, terörden arınmış daha güçlü bir Türkiye hedefiyle yoluna devam ettiğini dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle iki duyuru yapmak isterim. Allah nasip ederse Trabzon'umuzu 2027 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti yapmak için çalışıyoruz, Sürmene'nin de desteğini bekliyoruz. Ayrıca 29 Ağustos'ta Trabzon Tanıtım Günleri'nde yine hep birlikte olacağız. Bu buluşmayı sağlayan, katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

Festivale, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Sürmene Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yöresel sanatçıların yer aldığı festival, horon oynanmasıyla devam etti.