Trabzon'da "Filistin'de Gün Doğumu Gibi" oyunu sahnelenecek

Trabzon'da Filistin'de yaşananların ele alındığı "Filistin'de Gün Doğumu Gibi" oyununun provaları başladı.

Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve Trabzon Oda Tiyatrosu sanat yönetmeni Mahir Elvan, oyunun senaristliğini ve sanat yönetmenliğini üstlendiğini söyledi.

Oyunun provalarına başladıklarını aktaran Elvan, "Tiyatro iyileştirir, tiyatro birleştirir" sloganıyla yola çıktıklarını, insani ve vicdani bir sorumluluk bilinciyle sanatseverlerle buluşmaya hazırlandıklarını aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle sahnelenecek oyunun tüm bilet gelirlerinin Filistin'e bağışlanacağını belirten Elvan, "Oyun, nisan sonunda Haluk Ongan Sahnesi'nde iki gün boyunca tiyatroseverlerle buluşacak. Ayrıca ekip, liselerde ve çeşitli sahnelerde gençlere yönelik ücretsiz temsiller de gerçekleştirecek." dedi.

Elvan, oyunun yönetmenliğini Ceyhun Gen'in yapacağını ifade ederek, "Oyuncu kadrosunda Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçıları Göknur Paslı, Songül Nadir ve Güliz Oktar'ın yanı sıra Haktan Özkan ve Enes Üçüncü yer alıyor. Toplumsal duyarlılığı sahneye taşıyan 'Filistin'de Gün Doğumu Gibi' oyununun birleştirici gücünü ulusal ölçekte duyurmayı hedefliyoruz." diye konuştu.