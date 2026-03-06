Haberler

Trabzon'da "Filistin'de Gün Doğumu Gibi" oyunu sahnelenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçısı Mahir Elvan'ın senaristliğini ve sanat yönetmenliğini üstlendiği 'Filistin'de Gün Doğumu Gibi' adlı tiyatro oyununun provaları başladı. Tüm bilet gelirleri Filistin'e bağışlanacak.

Trabzon'da Filistin'de yaşananların ele alındığı "Filistin'de Gün Doğumu Gibi" oyununun provaları başladı.

Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve Trabzon Oda Tiyatrosu sanat yönetmeni Mahir Elvan, oyunun senaristliğini ve sanat yönetmenliğini üstlendiğini söyledi.

Oyunun provalarına başladıklarını aktaran Elvan, "Tiyatro iyileştirir, tiyatro birleştirir" sloganıyla yola çıktıklarını, insani ve vicdani bir sorumluluk bilinciyle sanatseverlerle buluşmaya hazırlandıklarını aktardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle sahnelenecek oyunun tüm bilet gelirlerinin Filistin'e bağışlanacağını belirten Elvan, "Oyun, nisan sonunda Haluk Ongan Sahnesi'nde iki gün boyunca tiyatroseverlerle buluşacak. Ayrıca ekip, liselerde ve çeşitli sahnelerde gençlere yönelik ücretsiz temsiller de gerçekleştirecek." dedi.

Elvan, oyunun yönetmenliğini Ceyhun Gen'in yapacağını ifade ederek, "Oyuncu kadrosunda Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçıları Göknur Paslı, Songül Nadir ve Güliz Oktar'ın yanı sıra Haktan Özkan ve Enes Üçüncü yer alıyor. Toplumsal duyarlılığı sahneye taşıyan 'Filistin'de Gün Doğumu Gibi' oyununun birleştirici gücünü ulusal ölçekte duyurmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım

Savaş sürerken Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler

Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı yıkım! Tel Aviv böyle görüntülendi
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım

Savaş sürerken Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor

İsmail Kaani sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi

Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek telefon