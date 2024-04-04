Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Dünya Sokak Hayvanları Günü etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" dolayısıyla Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Canlar Sevgi Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Ayasofya Kavşağı'ndaki merkezde Trabzon Üniversitesi öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ise merkezdeki kedi ve köpek kulübelerini boyadı.

Anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin ilgi gösterdiği programda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri de yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sebahattin Yazıcı, sahipsiz hayvanlara dikkati çekmek amacıyla farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Yazıcı, çocukların bu tür etkinliklerde hayvanlarla vakit geçirme imkanı bulduğunu belirterek, "Kitapta gördükleri hayvanı kucaklarına alıp seviyorlar, belki de ilk defa köpeğe temas eden çocuklar var. Çok mutlu oldular. Buraya getirdiğimiz hayvanları da sahiplendirdik." dedi.

Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Şükran Üst ise her yıl Dünya Sokak Hayvanları Günü etkinliklerine öğrencileriyle destek verdiklerini ifade etti.

Daha önce de öğrencileriyle Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki kedi ve köpek kulübelerine resim yaptıklarını anlatan Üst, "Belediye kulübeleri kurumlara ve gerekli yerlere veriyor. Farkındalık oluşturmak açısından çok güzel bir etkinlik oldu. 30 öğrenciyle 10 kulübeyi boyadık." diye konuştu.

Öğrencilerden Didem Eskihellaç da farkındalık oluşturmak adına kulübeleri renklendirdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Trabzon Dünya kedi Hayvan Hakları Çevre Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 GÜN TATİL NE ZAMAN 2024: 9 gün tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 9 gün tatil ayın kaçında? Dede Korkut kimdir? Dede Korkut ne zaman, nerede yaşamıştır? Dede Korkut hikayeleri nedir? Bayram namazı saat kaçta 2024? Şırnak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! 2024 Ramazan Bayramında hava nasıl olacak? Bayramda hava yağmurlu mu, güneşli mi? İğne orucu bozar mı diyanet? Diyanet'e göre iğne orucu bozuyor mu? NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 2024 Nisan ayı kira artışı ve kira zammı ne kadar olur? Akbank çöktü mü? 4 Nisan Perşembe Akbank neden açılmıyor, sorun mu var? Akbank para gönderemiyorum? Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesinde nasıl namaz kılınır, kaç rekat? Arefe günü kargolar açık mı 2024? 9 Nisan Arefe günü, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo dağıtım yapıyor mu? 8 NİSAN AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI: 8 Nisan bankalar pazartesi açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramı kaça kadar çalışıyor? 8 Nisan Pazartesi Resmi Tatil mi? Pazartesi günü okullar tatil mi? 8 Nisan bankalar, kargolar, eczaneler açık mı? Bayramda otoyollar ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramında otoyollar, vapurlar, köprüler ücretsiz mi? Bayram ne zaman başlıyor? Bayramın 1.,2.,3. günleri hangi günler? Okullar ve iş yerleri bayramda kaç gün tatil? Emekli maaşları bayramdan önce verilecek mi? 2024 Nisan ayı emekli maaşı ne zaman yatar, ayın kaçında? Emekli ödeme günleri! Green Card 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card 2024 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title